Carlinhos Maia e Gkay reconciliam amizade em Fortaleza com muitos abraços

Na madrugada desta quarta (8), os influencers digitais Carlinhos Maia e Géssica Kayane, a Gkay, resolveram suas diferenças e reataram uma amizade que estava abalada há três anos. Os dois trabalhavam juntos, mas tiveram desentendimentos por algumas diferenças. A reconciliação aconteceu na festa de Gkay, a “Farofa da Gkay” que acontece no resort Marina Park Hotel, em Fortaleza.

As pazes ainda tiveram direito a muitos abraços entres os dois e um buquê de flores entregue pelo alagoano. O reencontro foi acompanhado por mais de 160 mil pessoas em uma live no Instagram. No fim do mês de novembro deste ano, eles voltaram a se seguir no Instagram e fãs acenaram para um possível retorno da amizade, mas a consolidação acorreu na festa “Farofa da Gkay”.

“Isso não é um discurso sobre mim, é um discurso completamente sobre você. Sobre tudo o que você conquistou, sobre todas as coisas que você fez pela sua família, pela mulher f*** que você é”, disse Carlinhos para Gkay durante a festa da influencer.

por Rafael Reis, com Agências