Carlinhos Maia e Lucas Guimarães vivem crise no casamento

O casal Carlinhos Maia e Lucas Guimarães está passando por uma crise no casamento. Segundo uma fonte ouvida pelo jornal Extra, a união vista nas redes sociais não é a mesma fora delas.

“Dentro de casa é cada um no seu canto. Eles só interagem na hora de fazer os vídeos da internet. Lucas é quem está mais insatisfeito”, disse a fonte ao Extra. A situação teria piorado após uma viagem feita pelo casal no início do mês para as Ilhas Maldivas.

O humorista e o influencer se casaram em maio do ano passado em cerimônia realizada às margens do Rio São Francisco, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas.

Fonte: Terra