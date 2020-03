Carlinhos Maia mais uma vez ajuda família carente em Penedo

Nesta segunda-feira, 02, o maior influenciador digital do Brasil, Carlinhos Maia, mais uma vez demonstrou seu lado humano ao ajudar uma família carente no município de Penedo/Al.

Carlinhos Maia encontrou dona Aparecida e sua filha “Tainá” pelas ruas da cidade e as colocou dentro de seu veículo. Ao ser perguntada sobre quanto queria em dinheiro, dona Aparecida disse que R$ 100,00 era suficiente. Comovido com a situação e tocado pelo sentimento de bondade, Carlinhos Maia foi até a residência de dona Aparecida e na presença de toda família dela informou que iria ajudar com R$ 25 mil.

Emocionada, dona Aparecida agradeceu Carlinhos por seu gesto de bondade e disse que o dinheiro também irá ajudar no tratamento de seu sobrinho que está acamado após sofrer um acidente de trabalho.

https://www.instagram.com/stories/carlinhosmaiaof/

por Redação