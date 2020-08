Carlinhos Maia revela planos de filme e reality show após a pandemia

Com a pandemia da covid-19, tudo parou —e para Carlinhos Maia, o “Rei do Instagram”, não foi diferente.

Durante participação no “OtaLab” no UOL na última quinta-feira (30), o humorista e influenciador digital revelou os planos de carreira para quando for possível retomar as atividades.

Show drive-in? Nem pensar

Não espere ver Carlinhos Maia aderindo ao novo formato de shows drive-in. O humorista estreou neste ano o espetáculo “Acredita, Colega”, em que ele relata vários momentos marcantes de sua trajetória, mas disse que não se sente confortável em adaptar a apresentação para uma plateia dentro de automóveis.

“Eu sou muito povo, sou muito contato. Eu não me vejo falando com o povo pelo carro, sem tocar, sem colocar as pessoas em cima do palco pra resenhar e fazer as coisas. Meu show é muita interação, como é nos meus Stories. É um show nosso, não é um show meu”, explicou.

O que vem por aí?

O isolamento continua, mas os planos não param. Durante a conversa com Otaviano, Carlinhos compartilhou o que vem por aí.

“Tem muita coisa. Provavelmente volto com o ‘Uma Vila de Novela’, no Multishow. Tem um filme também que a gente já estava fechando, da história da Vila. Os shows voltam, com certeza.”

“Tem um reality que eu vou fazer na casa de praia também. Quando a pandemia passar, vamos voltar à vida normal, como sempre foi, e a gente vai rodar esse Brasil todinho”.

‘Eu me recriei’

Com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram e dono de um dos Stories mais vistos na rede social, Carlinhos Maia contou como usou a crise por causa da pandemia do coronavírus para se “reinventar”.

“Eu me recriei, fiz muita coisa legal junto com os meus. Funcionou muito para mim, tive época que eu subi até em coqueiro porque não sabia mais o que fazer”, falou.

“Toda vez que você se vê dentro de uma crise, você para, olha para dentro, respira e se ressignifica. Eu acredito que cada vida são mil vidas. Então eu tive que usar várias dessas minhas vidas nessa pandemia para dar um conteúdo diferente para as pessoas.”

Fonte: UOL