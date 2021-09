Carlinhos Maia será homenageado por escola de samba no carnaval 2022

Carlinhos Maia será homenageado pela escola de samba paulistana Império de Casa Verde no carnaval 2022. Sob o tema “O Poder da Comunicação”, a agremiação escolheu o influenciador digital que tem mais de 23 milhões de seguidores no Instagram.

O artista foi anunciado na noite da última sexta-feira, 10, durante uma live da comunidade carnavalesca no YouTube, apresentada por Patricia Liberato e a rainha de bateria Valeska Reis.

Além do homenageado, estavam presentes no evento a ala musical, a bateria, o elenco de passistas, baianas e a madrinha Theba Pytilla.

“Mesmo que eu escreva todos os textos do mundo com as mais lindas palavras, jamais vai definir o que a noite de hoje representou na minha vida. Sambei, suei, chorei e, principalmente, fui feliz e estou!”, escreveu Carlinhos Maia em publicação na rede social.

A escola de samba afirmou, também em post no Instagram, que vai homenageá-lo “como o maior influenciador digital do Brasil”. A proposta da agremiação para 2022, segundo comunicado à imprensa, é se debruçar sobre “a comunicação e suas múltiplas formas”, mostrando como ela “desfez barreiras dando voz a quem não tem e, ao toque de uma tela, transforma a vida de quem sonha conquistar o mundo”.

“A rede amplifica e propaga ideias, ‘viralizou’, virou influenciador. Da Vila Primavera fez cenário conectado, filho do abraço aconchegante de Maria e da bravura sertaneja de Virgílio, Carlinhos Maia acredita no poder transformador do sorriso, afinal, sorrir é a própria expressão comunicativa de um ser feliz”, diz a nota.

Fonte: Estadão Conteúdo