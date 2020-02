Carlinhos Maia surge como mestre de cerimônias em DVD de banda

O típico caso de fã que se torna amigo dos ídolos agora é realidade para Carlinhos Maisa. O digital influencer, que tinha pouco mais de um ano quando a banda Calcinha Preta foi lançada no cenário nacional, será mestre de cerimônias na gravação do DVD do grupo, no Miami Hall de Aracaju.

A produção vai celebrar os 25 anos da atração que marcou a infância de Carlinhos que, desde ao nascer em Alagoas – estado vizinho a Sergipe, estado de origem da banda – acompanhou de e perto o crescimento deles e o estouro de sucessos como ‘Você não vale nada’, na trilha da novela ‘Caminho das Índias’.

Outros nomes de destaque também prometem incrementar a festa, a exemplo de Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Marcia Fellipe, Raí (da banda Saia Rodada) e o MC Jottapê. Para acompanhar o show, já esgotado, o público só vai precisar levar alimentos não-perecíveis a serem distribuídos entre instituições beneficentes.

Recentemente, Carlinhos assegurou que o seu lado empreendedor falaria mais alto em 2020. Fora das redes sociais, onde é rei, ele criou a empresa de agenciamento artístico Maia Produções, no segundo semestre do ano passado. O empreendimento tem o objetivo de agenciar e lançar outros influenciadores e artistas, modelo semelhante ao que foi adotado pela cantora Anitta.

Animado com a novidade, Maia adianta que novos negócios estão em vias de sair do papel em 2020, “em diversos setores”. “Nós temos muitos projetos, mas o meu lado empresário vai aflorar ainda mais para as pessoas neste ano de 2020“, garantiu.

Fonte: RD1