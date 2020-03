Carlinhos Maia vai ser homenageado por escola de samba paulistana

O alagoano Carlinhos Maia vai ser tema de enredo da escola de samba paulistana Império da Casa Verde no carnaval 2021. O convite feito ao influenciador foi prontamente aceito. De acordo com informações de agências de notícias, ele teria, inclusive, se emocionado com a informação.

A Império da Casa Verde começará o enredo falando de Jesus Cristo, apontado pela escola como um dos maiores influenciadores da história.

Outros influenciadores da internet também devem ser convidados pela escola para participar do desfile no Sambódromo do Anhembi em 2021, mas os nomes deles ainda não foram revelados.

Esse ano, a escola ficou em nono lugar com o enredo “Marhaba Lubnãn”, sobre o Líbano. Após a colocação, a escola já fez uma série de mudanças, afastando seu carnavalesco e o coreógrafo da comissão de frente.

com Agências