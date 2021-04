Carlos Alberto de Nóbrega anuncia volta ao SBT após 2ª dose da vacina

Carlos Alberto de Nóbrega anunciou a sua volta aos estúdios do SBT após mais de 1 ano afastado por causa da pandemia da Covid-19. Imunizado com as duas doses da vacina, o apresentador do humorístico A Praça É Nossa anunciou a retomada dos trabalhos para este mês.

Em vídeo publicado em sua rede social, o dono do banco da praça mais vista do país revelou a novidade. “Tirei a barba! Sabe por quê? Dia 13 [de abril], eu estou gravando o primeiro inédito do ano! Vamos começar tudo de novo! Fiquei mais jovem, fala a verdade!”, divertiu-se no vídeo.

O humorista foi diagnosticado com a Covid-19 e foi internado em fevereiro por prevenção. Ele recebeu alta do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no início do mês passado. Ele passou dez dias na instituição.

“Nós vencemos. Vencemos porque vocês oraram muito por mim. Pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor. Essa equipe de enfermagem que mais cuidou com muito amor”, agradeceu.

“Obrigado meus velhos amigos e doutores David Uip e Roberto Kalil. E agradecer finalmente mais uma vez a Deus. E minha família. Bendito aquele que tem vocês. Minha esposa Renata, meus filhos e netos! Estou de volta!”, celebrou na internet.

Fonte: RD1