Carlos Alberto de Nóbrega e esposa são internados com Covid-19

Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos de idade, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no sábado (20), após ser diagnosticado com Covid-19. A mulher dele, Renata Domingues, também está hospitalizada na mesma unidade com a doença. O humorista atualizou os fãs sobre seu estado de saúde no Instagram.

“Estou ótimo. Já comecei o tratamento. Estou sem dor, mal estar, nada. Pude até ir no quarto da Renata, que está bem melhor, sem ter mais dores. Meu caçula, João Victor, está em isolamento em casa e não sente nada”, publicou Carlos.

“Sempre juntos e agarradinhos. Foi você ser internada na quinta e lá vim eu atrás, sábado. Vamos disputar quem sai primeiro. E como eu sou um cavalheiro, primeiro as damas. Quero que meus seguidores saibam o quanto eu te amo, te admiro, minha mulher, minha parceria, minha médica, minha Renata. Logo logo estaremos ‘brigando’ para ver quem fica com mais edredom para se cobrir”, escreveu ele falando sobre a amada.

Renata, que foi vacinada no dia 11 de fevereiro, foi internada na última quinta-feira (18) e também falou sobre os sintomas nas redes sociais. “Quem me aparece no sábado? Digníssimo Carlos Alberto. É uma doença muito séria, tem que prestar atenção nos sintomas. Tive dor no corpo, febre (…). Estou bem, tomando as medicações. Muito obrigada pelas mensagens”, agradeceu ela no Instagram.

