Carlos Nascimento pode não renovar contrato com o SBT

Não é só Rachel Sheherazade que parece estar com os seus dias contados no SBT. Seu parceiro de bancada do SBT Brasil, Carlos Nascimento também pode não renovar o seu vínculo com a emissora.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, o âncora é um forte candidato a deixar o canal de Silvio Santos, após o atual contrato chegar ao fim. A aposta é o que tem circulado nos corredores da Anhanguera.

No departamento de jornalismo há quem assegure que o apresentador do principal telejornal da Casa formalize o seu desligamento. Porém, ao invés de fechar com a concorrência, o destino de Carlos Nascimento seria uma aposentadoria.

Certeza do futuro, entretanto, ninguém tem, ainda mais diante das circunstâncias e dificuldades do atual momento, devido a pandemia. Apesar da simpatia que apresenta com o patrão Silvio Santos, o desejo de Carlos de descansar pode falar mais alto.

Cabe ressaltar que a última vez que foi divulgado sobre uma renovação de contrato do âncora com o SBT foi em janeiro de 2014, meses após o jornalista ser afastado para passar por um tratamento de câncer no intestino. Na época não foi divulgado o período que o contrato valeria.

Nascimento assinou um acordo com a emissora paulista, pela primeira vez, em fevereiro de 2006, após uma rápida passagem pela Band, quando se transferiu após 24 anos de serviços prestados à Globo.

