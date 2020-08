Carreta bate em carro e deixa uma pessoa morta em Messias

Uma colisão entre uma carreta e um carro deixou uma pessoa morta na BR-101, em Messias, região metropolitana de Maceió. O acidente ocorreu na noite de terça-feira (25).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um Gol estava parado no acostamento da rodovia quando uma carreta bateu nele. O condutor ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Os institutos de criminalística (IC) e Médico Legal (IML) estiveram no local e fizeram a perícia e recolheram o corpo da vítima.

Fonte: G1/AL