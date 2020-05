Carreta com carga de vidro tomba na BR-101, em Teotônio Vilela

Uma carreta que transportava uma carga de garrafas de vidro tombou na BR-101, na cidade de Teotônio Vilela, na madrugada desta sexta-feira (29). O trânsito foi bloqueado no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada para a ocorrência, o caminhão ficou caído na rodovia e a carga de vidro ficou espalhada pela pista, impedindo o trânsito no local.

Quem estiver trafegando em direção à região, precisará desviar na altura do quilômetro 139, por Arapiraca, no trevo ao lado do posto da PRF de São Miguel dos Campos.

Segundo a PRF, uma pessoa ficou ferida. Não há informações para onde ela foi levada.

Fonte: G1/AL