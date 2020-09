Um carro bateu em um cavalo que estava solto na AL-110, em Arapiraca, Agreste de Alagoas, na madrugada desta quinta-feira (17). O animal morreu com o impacto da batida.

De acordo com militares do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), o acidente ocorreu por volta de 4h30 no bairro Batingas.

O motorista disse que tentou desviar do animal, mas não conseguiu.

O motorista do carro não ficou ferido.

