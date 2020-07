Carro capota e deixa duas mulheres feridas em Barra de Santo Antônio

Um carro capotou e deixou duas mulheres feridas na manhã desta segunda-feira (6) em um trecho da rodovia AL-413, em Barra de Santo Antônio, no Litoral Norte de Alagoas. O motorista do automóvel não foi encontrado.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), o condutor do carro transitava pela via no sentido Paripueira, quando perdeu o controle direcional, saiu da pista pela contramão e capotou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas, identificadas como Pauliana dos Santos, de 29 anos, e Maria Luciene dos Santos, de 39 anos. O motorista do automóvel não foi encontrado no local do acidente.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde delas.

