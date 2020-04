Carro capota e deixa feridos em União dos Palmares

Duas pessoas ficaram feridas na tarde deste sábado (11) após um carro capotar em União dos Palmares, Zona da Mata de Alagoas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três vítimas estavam conscientes no local. Um homem de 57 anos com suspeita de luxação de ombro e fratura nas mãos. Um idoso de 70 anos com hemorragia na face e um homem de 27 anos sem ferimento aparente.

Os feridos foram levados para o Hospital São Vicente de Paula para receber atendimento médico.

Não há informação sobre as causas do acidente. Duas viaturas com sete militares foram acionados para o local.

Fonte: G1/AL