Carro capota na AL-101 Sul e deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas após um carro capotar na AL-101 Sul, no sentido Barra de São Miguel/Marechal Deodoro. O acidente ocorreu no domingo (1º).

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), o motorista perdeu o controle da direção do carro após uma curva, bateu em uma mureta de proteção e capotou.

Duas mulheres e um homem ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O condutor do veículo fez teste do bafômetro e ficou constatado que ele não ingeriu bebida alcoólica.

Fonte: G1/AL