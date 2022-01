Carro com cinco pessoas cai de ponte na rodovia em Satuba

Um carro caiu de uma ponte na manhã desta sexta-feira (28) e deixou cinco pessoas feridas na BR-316, na zona rural de Satuba, região metropolitana de Maceió.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 6h50. Após cair da ponte, o veículo ficou com as rodas viradas para cima.

Duas pessoas foram resgatadas pelos Bombeiros e as outras três, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A maioria foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) e uma das vítimas foi socorrida para um hospital particular.

As vítimas internadas no HGE foram identificadas como:

Fabiana Lopes da Silva, 31 anos – sofreu traumas leves e está na Área Vermelha da unidade e seu estado é estável

Lívia Oliveira Gomes, 31 anos – está sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar e seu estado é estável

Alisson Leandro Reis Santos, 30 anos – foi atendido pela equipe e recebeu alta médica

Emanuela Raine Silva Mota, 33 anos – está sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar e seu estado é estável

Não há informações do nome nem estado de saúda da vítima levada para o hospital particular.

Fonte: G1/AL