Carro de passeio invade faixa contrária de rodovia e deixa um morto

O condutor de um veículo de passeio com placas de São Paulo provocou u acidente na noite deste sábado, dia 12, na AL-105, nas imediações da cidade de Anadia, no interior do estado.

Segundo informações do BPTran o condutor de uma motocicleta com placa de Alagoas trafegava na pista quando o carro do tipo Gol invadiu a faixa contrária. O motociclista tentou desviar, mas colidiu na lateral do veículo.

Devido à gravidade dos ferimentos, o condutor da moto foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Porém, conforme a polícia, a vítima teve uma perna amputada, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Foi realizado o teste de etilômetro no condutor do carro de passeio, cujo valor foi de 0,00 mg/L, assegurou o BPTran.

