Carro fica destruído após pegar fogo no município de Junqueiro

Um carro de passeio ficou totalmente destruído após ser tomado por fogo no Povoado Serra, no município de Junqueiro, nas primeiras horas desta segunda-feira (14). Não houve feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas por uma equipe de militares que foi acionada por volta de 5h. O incêndio provocou perda total do automóvel, de modelo não divulgado.

O relatório de ocorrências em tempo real da corporação mostra que uma viatura foi encaminhada para a cidade que fica a 118 quilômetros de Maceió.

Três militares trabalharam no incêndio e após a conclusão do serviço retornaram para a base.

Fonte: TNH1