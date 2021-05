Carro invade canteiro e derruba placa de sinalização em Arapiraca

Um carro invadiu o canteiro da rotatória do Posto Rodoviário de Arapiraca, na AL-220, e derrubou uma placa de sinalização no início da manhã desta sexta-feira, 14. Apesar do susto, não houve feridos.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o condutor do Corolla branco fugiu após o acidente, por motivo ainda desconhecido, e não foi localizado até o momento. O automóvel foi abandonado junto com a placa de sinalização danificada.

A suspeita dos policiais é de que o motorista perdeu o controle direcional do Corolla, já que a pista estava molhada na hora do acidente. Por sorte, outro veículo não foi atingido.

Os agentes orientaram os demais condutores que trafegavam pela via.

Fonte: TNH1