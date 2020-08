Carro pega fogo e incendeia galpão de fumo em Arapiraca

Um incêndio atingiu um galpão de fumo localizado no bairro Nova Esperança, no município de Arapiraca, Agreste de Alagoas, na madrugada desta quinta-feira (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um carro que estava dentro do galpão.

Segundo informou a corporação, o foco principal do incêndio estava no carro, mas já tinha se espalhado para uma grande quantidade de fumo, além de ter danificado parte do telhado do galpão.

As chamas foram controladas com uso de água.

Por volta das 9h desta quinta, contudo, os bombeiros foram acionados novamente e precisaram retornar ao local para apagar novos focos de incêndio provocados pelo fumo do estabelecimento.

