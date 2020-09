Caruaru sofre mais tremores de terra nos últimos dias

A cidade de Caruaru, Agreste de Pernambuco, sofreu apenas na última sexta-feira (18) cerca de 17 tremores de terra, conforme divulgado pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis-UFRN). Além dos tremores da sexta-feira, no domingo (20) foram registrados 13 abalos em Caruaru. De acordo com o LabSis-UFRN, desde o início do mês de agosto, o Laboratório Sismológico da UFRN já contabilizou 281 eventos sísmicos na região.

O monitoramento na região do Agreste de Pernambuco vem sendo intensificado tendo em vista os recorrentes registros de abalos sísmicos. O Laboratório Sismológico segue monitorando e divulgando a atividade sísmica da região Nordeste em tempo real.

Fonte: Diário de Pernambuco