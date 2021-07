Casa antiga desaba e destroços atingem carros estacionados em Penedo

Uma residência antiga desabou, na manhã deste sábado, 3, e provocou danos a carros que estavam estacionados na Rua Nilo Peçanha, no Centro Histórico de Penedo, interior de Alagoas. Não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o desabamento ocorreu de forma espontânea após a incidência de chuvas prolongadas na região. Como havia um estacionamento próximo da casa, dois veículos foram atingidos e ficaram cobertos pelo entulho.

Os bombeiros acionaram a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e orientaram a retirada de pessoas e veículos presentes no local.

A rua foi interditada de um lado a outro, incluindo as calçadas, para evitar o trânsito de veículos e pedestres. A guarnição da SMTT buscou contato com a Defesa Civil do município para avaliação técnica dos riscos.

Fonte: TNH1