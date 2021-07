Casal de namorados é assassinado em cidade do interior de AL

Um casal de namorados foi assassinado na noite deste sábado (24) no Distrito de Luziápolis, em Campo Alegre, agreste do Estado. As vítimas não tiveram as identidades repassadas à imprensa. A reportagem do Alagoas 24 horas tentou contato com a delegacia plantonista, mas nossos telefonemas não foram atendidos.

De acordo com informações, o casal estava na residência da jovem quando o assassino pulou o muro e efetuou vários disparos contra as vítimas. A mulher morreu dentro da residência, enquanto o jovem morreu no lado externo.

Informações extraoficiais dão conta que o jovem é filho de uma guarda municipal da cidade. O crime atraiu dezenas de curiosos, mas ninguém fornecer informações sobre os executores. Foram acionados, ainda, perícia e IML, que providenciou a remoção dos corpos.

Fonte: AL24horas