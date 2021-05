Casal morre de Covid-19 com 30 minutos de diferença

O casal Antônio Adail Pereira e Maria Alexandre Rodrigues Araújo morreu por complicações de Covid-19 com apenas 30 minutos de diferença na cidade de Farias Brito (CE), no domingo (16). Os dois estavam internados desde o dia 30 de abril. Eles deixam dois filhos. As informações são do jornal O Povo.

Adail era filho do ex-prefeito da cidade Ramiro Pereira, e também ex-oficial de Justiça na comarca do município. Ele e a esposa eram professores da rede municipal de Farias Brito. A prefeitura da cidade declarou luto oficial de três dias após a morte do casal.

Fonte: ISTOÉ