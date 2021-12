Caseiro que matou 3 em Goiás pode pegar pena de 120 anos

O caseiro Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, que confessou ter matado a mulher grávida, a enteada e um fazendeiro, deve responder por sete crimes com penas que ultrapassam 120 anos, conforme informou na Polícia Civil, neste domingo (5), em Corumbá de Goiás, no Entorno do DF.

O suspeito foi preso no sábado (4) em Gameleira de Goiás, após uma fazendeira convencê-lo a se entregar. Um vídeo mostra o momento em que ele chega algemado na delegacia da cidade (veja acima). Após ser ouvido, o caseiro foi levado para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e aguarda audiência de custódia.

Wanderson era procurado há seis dias. Durante esse tempo, a polícia chegou a fazer um cerco em várias cidades do Entorno do Distrito Federal.

A polícia disse que, durante esse tempo, ele se alimentou de três pacotes de bolacha e de frutas. Ele também tentava caminhar próximo a áreas com córregos e rios para sempre ter água.

Crimes e penas

De acordo com o delegado Tibério Martins, o suspeito pode responder pelos crimes abaixo, que ele é suspeito de ter cometido no dia 28 de novembro.

Duplo Homicídio qualificado (Feminicídio) – pena 12 a 30 anos de detenção.

Aborto (mulher estava grávida) – pena de 3 a 10 anos

Latrocínio consumado – pena de 20 a 30 anos

Latrocínio tentado – até 30 anos.

Furto qualificado (arma do patrão) – de 2 a 8 anos

Tentativa de estupro – de 6 a 10 anos

Porte de arma – de 2 a 4 anos

O delegado explicou ainda que o durante o julgamento o juiz pode considerar outras agravantes e puni-lo por isso como, por exemplo, dele confessar que matou a mulher na frente da filha dela. Com isso, a pena dele pode chegar a 168 anos de prisão.

Por Guilherme Rodrigues – G1