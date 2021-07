Casemiro prevê jogo difícil na final da Copa América

Após vencer o Peru por 1 a 0 pela semifinal da Copa América, a Seleção Brasileira já conhece seu adversário para a decisão do torneio. A Argentina conquistou a outra vaga na final após bater a Colômbia em disputa de pênaltis. Agora, para a decisão, o volante brasileiro Casemiro, titular de Tite, disse esperar um jogo difícil e ressaltou que Messi não é o único bom jogador do adversário.

“Final não se joga, se ganha. Meio a zero a gente é campeão. Vai ser um jogo de detalhe. A Argentina não é só um jogador. Sabemos da qualidade que tem o Messi, mas nós temos que valorizar toda a seleção argentina e temos que ter respeito por eles. (…) Argentina não é só Messi e o poder defensivo da Seleção Brasileira não é só Casemiro”, disse o jogador ao ser entrevistado em uma zona mista virtual.

Messi é o artilheiro da Copa América até aqui com quatro gols marcados. Além disso, o craque também lidera em assistências, com cinco passes para gol

Porém, Casemiro revelou que há sim um plano para marcar o camisa 10 argentino. Para o volante, a marcação no jogador do Barcelona depende de um trabalho coletivo da Seleção Brasileira.

“É por zona (a marcação). Cada um pega o que estiver na sua zona e marca. Pela zona que o Messi joga e a que eu jogo, a gente acaba se encontrando bastante no decorrer do jogo, mas é o que sempre digo: sozinho não marco nenhum jogador. Tem que ter ajuda dos companheiros. Quando se marca, não marca só um jogador. A marcação já começa desde o Neymar, do Richarlison, dos jogadores da frente e termina no goleiro”, revelou.

Fonte: Gazeta Esportiva