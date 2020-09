Casos da Covid-19 no Brasil caem 30%, diz Ministério da Saúde

O número de casos registrados na Covid-19 no Brasil caiu 30%, de 263.791 para 192.687, no acumulado da última semana. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (17), em coletiva de imprensa realizada pelo Ministério da Saúde.

O número de óbitos também desacelerou e caiu 13%, de 5.741 para 5.007 notificações no mesmo período. A tendência de queda no número de óbitos já ocorre há quatro semanas. “Já estávamos com um platô, e tivemos uma redução no número de óbitos”, disse o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.

De acordo com Medeiros, a tendência de queda no número de casos e óbitos pela doença respiratória é verificada em praticamente todas as regiões do Brasil.

“Tivemos um pico na região Sul na 35ª semana, mas foi por casos represados por registros, mas quando houve a atualização já ficou ilustrada a redução”, explicou ele para justificar o aumento dos casos registrados na semana passada.

Balanço

Nesta quinta-feira (17), o Brasil registrou 829 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 134.935 óbitos desde o começo da pandemia.

Já o número de casos confirmados do novo coronavírus (Sars-CoV-2) subiu para 4.455.386. Desse total, 36.303 casos só de ontem para hoje. Os dados são do novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

O ranking de número de mortes segue liderado pelo estado de São Paulo, que tem 33.472 óbitos causados pela Covid-19. O Rio de Janeiro continua em segundo lugar, com 17.453 mortes, seguido por Ceará (8.774), Pernambuco (7.954) e Minas Gerais (6.500).

Fonte: iG