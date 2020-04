Casos de morte por Covid-19 triplicam em uma semana em Alagoas

As mortes por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, triplicaram em Alagoas em uma semana. Até este domingo (26), foram registrados 32 óbitos. No último dia 18, eram apenas 10.

Mortes por Covid-19 em Alagoas

Também chama a atenção o aumento de casos confirmados, 324% em uma semana. 132 pessoas tinham testado positivo para Covid-19 até 18/04. Uma semana depois, o estado já tinha 560 infectados, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

O número de casos no interior cresceu também. Até o dia 18, eram 11 cidades com casos confirmados. Nesta tarde, esse número subiu para 30 cidades nas regiões Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Gráfico mostra evolução dos casos de coronavírus em Alagoas

Confira a lista das cidades que registraram óbito em Alagoas até 26/04:

Maceió, 22 óbitos

Marechal Deodoro, 2 óbitos

Anadia, 1 óbito

Ibateguara, 1 óbito

Limoeiro de Anadia, 1 óbito

Maribondo, 1 óbito

Paripueira, 1 óbito

São Miguel dos Milagres, 1 óbito

Viçosa, 1 óbito

Matriz de Camaragibe, 1 óbito

Desde o dia 17 há o registro de autoridades diagnosticadas com o vírus, como o secretário da fazenda do Estado, George Santoro, o secretário de Turismo e Lazer de Alagoas, Rafael Brito, o prefeito de Murici, Olavo Neto, além do governador do Estado.

Na segunda (20), o governo publicou um novo decreto válido até 5 de maio. O decreto manteve parte dos estabelecimentos fechados e outros puderam reabrir.

Fonte: G1/AL