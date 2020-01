Castán destaca entrosamento da zaga como ponto favorável para o CSA

Uma das metas do CSA para a temporada 2020 era manter uma base. E, pelo menos na zaga, isso foi feito. A manutenção de Luciano Castán e Alan Costa, além de Lucas Dias, que atuou pouco no ano passado, parece ter agradado a torcida.

O zagueiro Castán também aprovou a renovação e afirmou que o entrosamento é ponto favorável para o CSA.

“É sempre bom ter remanescente da temporada passada. No futebol brasileiro, nessa divisão, quase todos os anos são com grupos se refazendo. Comigo e com o Alan ficando aqui a gente ganha um tempo, já que somos entrosados, mas temos que fazer valer dentro de campo também”.

Assim como Alan, Luciano recebeu algumas propostas para deixar a equipe da capital alagoana, mas preferiu continuar no Azulão. Sobre isso, ele disse que não poderia dar as costas ao time marujo nesse momento.

“Minha família está bem adaptada aqui na cidade e o CSA é um clube que tenho um carinho muito grande. Na minha carreira, quando eu mais precisei, o clube abriu as portas para mim, então agora não poderia dar as costas. Sei da ambição que o clube tem e as pessoas que trabalham aqui”.

O zagueiro foi o jogador que mais atuou com a camisa azul e branco pela Série A do Campeonato Brasileiro em 2019. Das 38 partidas, ele jogou em 34 oportunidades. “Ano passado foi minha melhor média de jogos. Muito se vale por conta dos profissionais que passaram aqui e a parte extracampo, como dormir cedo, alimentação”, disse Castán.

Luciano e toda equipe azulina têm treinado muito nesse começo de ano. Além dos treinamentos, eles também precisam lidar com o novo método de treinos aplicado por Maurício Barbieri.

“Começo de temporada é bem mais puxado, mas o Barbieri já conseguiu passar o jeito dele, mesmo com três dias de treinamento. Qualidade todos que estão aqui têm, agora é entrosar”.

O CSA continua a preparação visando a estreia no Campeonato Alagoano, que acontecerá dia 22 de janeiro, contra o CEO, em Olho D’água das Flores.

por Debora Rodrigues/Gazetaweb