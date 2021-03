CBF divulga premiações da Copa do Brasil 2021

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quinta-feira a tabela de premiações para os participantes da Copa do Brasil de 2021. O campeão do torneio pode ganhar até R$ 73,6 milhões.

As equipes foram separadas em três grupos, que também determinam parte dos valores recebidos pelos clubes na Copa do Brasil. As cotas serão distribuídas por cada avanço de fase, respeitando o grupo ao qual cada clube pertence.

O Grupo 1 reúne os 15 primeiros do Ranking Nacional de Clubes da CBF (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo), enquanto o 2 é formado pelos times que estão na Série A do Brasileirão de 2021, excluídos os que já faze parte do primeiro bloco. Já o grupo 3, entram as demais equipes.

A Copa do Brasil 2021 começa no dia 9 de março, com a partida entre Água Negra-MS e Vitória. O Corinthians estreia no torneio no dia 17, diante do Salgueiro, fora de casa.

Confira a tabela detalhada da 1ª Fase:

9 de março, terça-feira

19h15 – Águia Negra/MS x Vitória/BA – Iliê Vidal, Rio Brilhante (MS)

21h30 – Campinense/PB x Bahia/BA – Amigão, Campina Grande (PB)

10 de março, quarta-feira

15h30 – Madureira/RJ x Paysandu/PA – Aniceto Moscoso, Rio de Janeiro (RJ)

15h45 – 4 de Julho/PI x Confiança/SE – Albertão, Teresina (PI)

16h – Real Brasília/DF x América/RN – Serra do Lago, Luziânia (GO)

18h – Rio Branco/ES x Sampaio Corrêa/MA – Kléber Andrade, Cariacica (ES)

18h – Cianorte/PR x Paraná/PR – Albino Turbay, Cianorte (PR)

19h15 – Juazeirense/BA x Sport/PE – Adauto Moraes, Juazeiro (BA)

21h30 – Moto Club/MA x Botafogo/RJ – Castelão, São Luís (MA)

11 de março, quinta-feira

17h – Ypiranga/AP x Santa Cruz/PE – Zerão, Macapá (AP)

17h – Uberlândia/MG x Luverdense/MT – Parque do Sabiá, Uberlândia (MG)

19h15 – São Raimundo/RR x Cruzeiro/MG – Raimundo Ribeiro, Boa Vista (RR)

20h – Gama/DF x Ponte Preta/SP – Serra do Lago, Luziânia (GO)

21h30 – Boavista/RJ x Goiás/GO – Elcyr Resende, Saquarema (RJ)

16 de março, terça-feira

17h – Murici/AL x Juventude/RS – José Gomes da Costa, Murici (AL)

19h15 – Sergipe/SE x Cuiabá/MT – Batistão, Aracaju (SE)

20h – Esportivo/RS x Remo/PA – Montanha dos Vinhedos, Bento Gonçalves (RS)

21h30 – Mirassol/SP x Red Bull Bragantino/SP – José Maria Campos Maia, Mirassol (SP)

17 de março, quarta-feira

15h30 – Juventude/MA x Operário/PR – Pinheirão, São Mateus (MA)

16h – Picos/PI x Atlético/AC – Helvídio Nunes de Barros, Picos (PI)

16h – Goianésia/GO x CRB/AL – Valdeir Oliveira, Goianésia (GO)

16h30 – Porto Velho/RO x Ferroviário/CE – Aluízio Ferreira, Porto Velho (RO)

16h30 – Nova Mutum/MT x Tombense/MG – Valdir Doilho Wons, Nova Mutum (MT)

17h – Atlético/BA x Vila Nova/GO – Arena Cajueiro, Feira de Santana (BA)

18h – Retrô/PE x Brusque/SC – a definir

19h – Galvez/AC x Atlético/GO – Arena Acreana, Rio Branco (AC)

19h15 – Caxias/RS x Fortaleza/CE – Centenário, Caxias do Sul (RS)

20h – Rio Branco-VN/ES x ABC/RN – Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante (ES)

20h – Guarany/CE x CSA/AL – Junco, Sobral (CE)

20h – Palmas/TO x Avaí/SC – Nilton Santos, Palmas (TO)

20h – Castanhal/PA x Volta Redonda/RJ – Maximino Porpino, Castanhal (PA)

20h – Santa Cruz/RS x Joinville/SC – Estádio dos Plátanos, Santa Cruz do Sul (RS)

21h30 – Salgueiro/PE x Corinthians/SP – Cornélio de Barros, Salgueiro (PE)

18 de março, quinta-feira

16h – Marília/SP x Criciúma/SC – Bento de Abreu, Marília (SP)

17h – Treze/PB x América/MG – Presidente Vargas, Campina Grande (PB)

18h – Jaraguá/GO x Manaus/AM – Amintas de Freitas, Jaraguá (GO)

18h – Cascavel/PR x Figueirense/SC – Arnaldo Busatto, Cascavel (PR)

19h15 – União/MT x Coritiba/PR – Luthero Lopes, Rondonópolis (MT)

20h – Penarol/AM x Ypiranga/RS – Arena Amazônia, Manaus (AM)

21h30 – Caldense/MG x Vasco da Gama/RJ – Ronaldo Junqueira, Poços de Caldas (MG)

Fonte: Terra