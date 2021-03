CBF divulga tabela da segunda fase da Copa do Brasil

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil. O único jogo concluído dessa fase foi entre Corinthians e Retrô, que terminou com classificação do Timão após empate em 1 a 1 e vitória nos pênaltis.

As 19 demais partidas serão divididas entre o mês de abril indo até o dia 15. O Vasco enfrenta o Tombense, no dia 7, o Botafogo enfrenta o ABC dia 14, o Bragantino enfrenta o Luverdense dia 1 e o Cruzeiro enfrenta o América-RN dia 14.

Confira os jogos da segunda fase da Copa do Brasil:

1/4

Luverdense-MT x Red Bull Bragantino – Elcyr Resende/Saquarema

6/4

Coritiba x Operário-PR – Couto Pereira/Curitiba

Fortaleza x Ypiranga-RS – Castelão/Fortaleza

7/4

Picos-PI x Boavista-RJ – Helvídio Nunes/Picos

Juazeirense-BA x Volta Redonda-RJ – Adauto Moraes/Juazeiro

Vitória x Rio Branco-ES – Manoel Barradas/Salvador

Bahia x Manaus-AM – Pituaçu/Salvador

Tombense-MG x Vasco da Gama – Antônio de Almeida/Tombos

8/4

Criciúma x Ponte Preta – Heriberto Hulse/Criciúma

Vila Nova x Juventude – Onésio B. Alvarenga/Goiânia

13/4

Cianorte-PR x Santa Cruz – Albino Turbay/Cianorte

Paysandu x Goianésia ou CRB – Mangueirão/Belém

CSA-AL x Remo – Rei Pelé/Maceió

14/4

América-MG x Ferroviário-CE – Independência/Belo Horizonte

ABC x Botafogo – Frasqueirão/Natal

América-RN x Cruzeiro – Arena das Dunas/Natal

15/4

Avaí x Cascavel-PR – Ressacada/Florianópolis

4 de Julho-PI x Cuiabá – Lindolfo Monteiro/Teresina

Joinville x Atlético-GO – Arena Joinville/Joinville

