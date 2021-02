CBF muda local da partida Confiança x CSA, pela Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu, nesta sexta-feira (26), mais uma alteração na tabela da Copa do Nordeste, mais especificamente em uma partida do CSA. E, agora, o duelo do Azulão com o Confiança, que seria disputado no Estádio Lourival Batista, em Aracaju-SE, passou para o Estádio Paulo Barreto, o Barretão, em Lagarto, no interior sergipano.

O dia e o horário da partida, válida pela segunda rodada da competição regional, permanecem inalterados, ou seja, será no dia 7 de março (domingo), às 20 horas. A alteração foi solicitada pela Federação Sergipana de Futebol e teve como justificativa o fato de que o Estádio Lourival Batista está passando por reformas no seu gramado.

Vale lembrar que o CSA estreia no Nordestão, neste domingo (28), às 18 horas, quando irá receber o Treze-PB, no Estádio Rei Pelé. Já o Confiança tem a estreia marcada para este sábado (27), contra o Altos-PI, às 18h15, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI. O time alagoano compõe o Grupo B, enquanto os sergipanos fazem parte do Grupo B da Copa do Nordeste.

Fonte: Gazetaweb