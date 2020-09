CBF sorteia os confrontos da 4ª fase da Copa do Brasil

A CBF sorteou nesta terça-feira pela manhã os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. Os confrontos, que têm como data-base os dias 16 e 23 de setembro, terão um clássico carioca, entre Botafogo e Vasco. Além dos rivais do Rio de Janeiro, há mais um duelo de Série A, entre Atlético-GO e Fluminense.

Confira todos os confrontos sorteados:

Ponte Preta x América-MG. O time de Campinas inicia o confronto em casa.

Brusque-SC x Ceará. O time catarinense inicia o duelo em casa.

Botafogo x Vasco. O Alvinegro joga a primeira como mandante.

Fluminense x Atlético-GO. O Tricolor abre o confronto em casa.

Juventude x CRB-AL. O time gaúcho inicia o duelo em Caxias do Sul.

O campeão da Copa do Brasil, somadas todas as fases até a final, pode arrecadar mais de R$ 70 milhões, a maior premiação distribuída no futebol brasileiro. Quem avançar às oitavas de final leva mais R$ 2,6 milhões de premiação. Os dois confrontos das oitavas estão previstas para fim de outubro e início de novembro (data base de 28/10 e 4/11).

Vale lembrar que essa é a última fase da Copa do Brasil antes do ingresso dos times que participam da Libertadores e dos campeões da Copa do Nordeste, da Série B e da Copa Verde. Portanto, os cinco times que vencerem os confrontos da quarta fase vão se unir a Flamengo, Palmeiras, Athletico, São Paulo, Internacional, Grêmio, Santos, Corinthians, Fortaleza, Bragantino e Cuiabá nas oitavas de final.

Fonte: GE