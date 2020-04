CBF sugere a federações data para retomada dos Estaduais

A articulação pela volta dos Campeonatos Estaduais começou a ser feita. Em reunião por videoconferência nesta terça-feira com as federações estaduais, a CBF sugeriu que as entidades tentem viabilizar o retorno de suas respectivas competições no dia 17 de maio.

Segundo o jornal “O Globo”, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, reconheceu que o futebol tende a encontrar diferentes cenário pelo país afora, uma vez que há diferenças na disseminação do novo coronavírus e no posicionamento das autoridades locais sobre o assunto.

O mandatário frisou que o dia 17 de maio é uma sugestão e não uma determinação, pois a entidade não tem condições de passar por cima das autoridades e ordenar o retorno das competições.

As federações estaduais terão autonomia para definir com governadores e prefeitos protocolos médicos que sejam adequados às respectivas realidades. O intuito é que a volta dos Estaduais abra brechas para que o Brasileirão e a Copa do Brasil possam se desenrolar.

Fonte: Terra