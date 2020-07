Ceará bate Fortaleza e se garante na final da Copa do Nordeste

No duelo entre o Fortaleza de Rogério Ceni e o Ceará de Guto Ferreira, deu Vovô! No terceiro Clássico-Rei de 2020, o Vovô venceu por 1 a 0, na noite desta terça-feira (28), no Pituaçu, e avançou para a final da Copa do Nordeste. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Klaus, que entrou no lugar de Luiz Otávio, que cumpriu suspensão. O Ceará tentará repetir o que fez em 2015, quando venceu o Nordestão de forma invicta.

PRIMEIRO TEMPO

O Fortaleza veio com Marlon e Mariano Vázquez como novidades nas vagas de Romarinho e Wellington Paulista. No Ceará, Guto optou por Klaus no lugar de Luiz Otávio, suspenso. Fabinho no lugar de Ricardinho, e Cléber na vaga de Sobis. A verdade é que os primeiros minutos do jogo foram de poucas emoções, em uma partida truncada e sem oportunidades. Mas, em uma bola parada, Vina encontrou o zagueiro Klaus, que marcou o terceiro gol dele na Copa do Nordeste de 2020, o quarto na temporada. Apático, o Fortaleza não teve poder de reação no primeiro tempo, sem construir lance de perigo ao Ceará.

SEGUNDO TEMPO

Só o Fortaleza voltou com substituição, com saída de Vázquez para vir Romarinho. Mas a mudança não impactou na postura do Leão. O Ceará, por outro lado, teve duas boas oportunidades, com Fabinho e Cléber. O Fortaleza precisou de 67 minutos de jogo para levar perigo, com Bruno Melo. Guto e Ceni fizeram mais alterações. Yuri César tentou, aos 35, e raspou a trave. Mas a marcação do Alvinegro evitou perigos para o gol de Prass.

Foi o quarto gol de Klaus, o terceiro na competição. O zagueiro marcou após cruzamento de Vina na área, em cabeceio.

CLÁSSICO-REI HISTÓRICO

O duelo entre Ceará e Fortaleza marcou o primeiro confronto entre as duas equipes fora do Estado do Ceará. Por causa da pandemia de Covid-19, toda a reta final da Copa do Nordeste está sendo realizada em Salvador. Além disso, o Vovô manteve um tabu de 19 anos sem perder do maior rival pelo Nordestão.

ADVERSÁRIO NA FINAL

O Ceará está garantido nas finais do Nordestão, e o adversário sai do confronto entre Bahia e Confiança nesta quarta-feira (29). As decisões estão marcadas para o sábado (1º) e a terça-feira (4). O Fortaleza, por sua vez, aguarda o início da Série A do Brasileirão contra o Athletico-PR em 8 de agosto.

