Ceni lamenta chances perdidas pelo Flamengo

O Flamengo empatou com o RB Bragantino neste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Rubro-Negro não conseguiu ultrapassar o Inter na tabela e deixa de depender apenas de si para chegar ao título. Após a partida, Rogério Ceni destacou as chances criadas pela equipe e lamentou a oportunidade desperdiçada.

– Foi o jogo que menos oscilamos do primeiro para o segundo tempo. Depois que levamos o gol, ficamos um pouco abalados, mas depois retomamos, criamos chances. Aí é o imponderável. Enfrentamos um time que propõe e criamos as chances. Um bom jogo que fizemos e não conseguimos a liderança.

O treinador também comentou sobre a intensidade da equipe no terceiro jogo na semana. Antes de enfrentar o Massa Bruta, o Flamengo havia vencido o Sport, na segunda-feira, e o Vasco, na quinta-feira. Rogério, inclusive, justificou a demora para fazer substituições com a boa intensidade do time titular.

– Fico feliz porque era uma série consecutiva e fiquei abismado. Eu não mexi no time justamente para manter o controle do jogo. Todo mundo muito motivado e ligado no jogo. Esse time não desiste do título. Se jogar dessa maneira os três próximos jogos, tem condições de vencê-los. O campeonato não acaba hoje. É claro que a gente fica chateado e triste, poderia sair daqui já na liderança e pressionando o Inter. Tem muito jogo pela frente.

O Flamengo está agora um ponto atrás do Internacional, que tem um jogo a menos. O Colorado enfrenta o Sport no Beira-Rio na próxima quarta-feira. O Rubro-Negro, por sua vez, volta a campo no próximo domingo, no Maracanã, diante do Corinthians.

Fonte: Terra