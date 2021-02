Ceni terá time encorpado para a próxima “final” do Flamengo

Após o empate frustrante com o Bragantino, no domingo, o Flamengo se reapresenta na tarde desta terça no Ninho do Urubu para iniciar a preparação para uma nova “final”. O obstáculo da vez é o Corinthians, domingo, no Maracanã. E a tendência é de novidades no time.

Após desfalcar o Flamengo contra Athletico, Grêmio, Sport, Vasco e Bragantino, Rodrigo Caio tem boas chances de ser relacionado na próxima rodada. Recuperado de uma lesão na coxa, o zagueiro está em transição para o campo, e a tendência é de que reinicie nos próximos dias os treinamentos junto com restante do time.

Desta forma, Rogério Ceni terá que tomar algumas decisões para a montagem do time titular. Se decidir pela manutenção de Arão na zaga, a tendência é de que Gustavo Henrique, que teve atuações elogiadas nas últimas partidas, vá para o banco.

