Censo 2022: IBGE abre quase três mil vagas em Alagoas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE ) abriu 2.996 vagas temporárias em Alagoas para o Censo Demográfico 2022. No Brasil, são oferecidas mais de 204 mil vagas.

Em Alagoas, os interessados podem se inscrever para as funções de coordenador censitário de área (CCA), agente censitário municipal (ACM), agente censitário supervisor (ACS), agente censitário de administração e informática (ACAI) e recenseador.

As inscrições para as funções de ACAI e CCA estão abertas e seguem até 10 de janeiro. Já as para ACM, ACS e recenseador começam nesta quarta-feira (15) e vão até 29 de dezembro.

Os quadros de distribuição das vagas estão disponíveis para consulta nos sites do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresas organizadoras dos processos seletivos.

Vagas por cargo e remuneração

Agente censitário supervisor – 247 vagas – remuneração de R$ 1,7 mil

Agente censitário municipal – 80 vagas – remuneração de R$ 2,1 mil

Agente censitário de administração e informática – 29 vagas – remuneração de R$ 1.7 mil

Coordenador censitário de área – 2 vagas – remuneração de R$ 3.677,27

Para concorrer a função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo, e para os demais cargos (ACM, ACS, CCA e ACAI), ensino médio concluído.

No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova. A taxa de inscrição é de R$ 66,00 para CCA, R$ 60,50 para ACM e ACS, R$ 57,50 para recenseador e R$ 44,00 para ACAI e poderá ser paga pela internet ou fisicamente em qualquer banco ou casa lotérica.

Datas de aplicação das provas

De acordo com os editais, as provas para os cargos de CCA e ACAI têm aplicação prevista para 20 de fevereiro. Para as funções de recenseador, ACM e ACS, a previsão é de que as provas sejam aplicadas em 27 de março.

Fonte: G1/AL