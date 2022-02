Central de Vacina contra Covid em Penedo tem brinquedoteca para crianças

Uma brinquedoteca está funcionando na Central de Vacina contra Covid em Penedo para atender o aumento do fluxo de crianças no espaço organizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Com imunizante disponível para todas as idades autorizadas a receber o imunizante contra o coronavírus pela Anvisa, de 5 a 11 anos de idade, a gestão Crescendo Com Seu Povo preparou um espaço no local para atender a criançada.

Além dos brinquedos, material para colorir e ler está disponível no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro, local para atendimento dos menores de idade na campanha que salva vidas contra a doença que tem levado pessoas não vacinadas para hospitais, aumentando ainda o índice de morte por Covid entre quem se recusa a ser vacinado.

Os pais ou responsáveis de crianças penedenses entendem a necessidade da medida de prevenção e estão cuidando dos filhos e filhas como devem.

A Central de Vacina atende ao público das 8h às 16 horas, de segunda à sábado, sendo necessária a apresentação do RG, CPF e comprovante de residência dos pais/responsáveis e do registro de nascimento e da caderneta de vacinação da criança.

Fonte: Decom PMP