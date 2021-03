Central de Vacinação contra Covid-19 funcionará domingo (28) em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo informa que a Central de Vacinação contra Covid-19 não funcionará nesse sábado (27).

Porém abrirá no domingo 28 de março, vacinando idosos a partir de 65 anos e profissionais de saúde na faixa etária de 45 a 49 anos.

A vacinação será realizada na Central de Vacinação localizada na Escola Ernani Méro, das 8h às 17h, prosseguindo nos dias seguintes.

São 780 novas doses recebidas pelo município, o que permitiu a inclusão de mais uma faixa etária.

Com o recebimento de novas doses por parte da Secretaria de Saúde de Penedo do imunizante contra o novo coronavírus, o município prossegue com a vacinação do público-alvo da campanha.

Record de vacinação

Na ultima quarta-feira (24) mais de 700 idosos foram vacinados. Até agora já foram vacinados 5444 pessoas entre idosos e profissionais da área da saúde.

Além da Central de Vacinação, a gestão Crescendo Com Seu Povo disponibiliza a vacina em domicílio para pessoas acamadas ou que não têm condições de se locomover.

A Prefeitura de Penedo também oferta o transporte dos idosos que residem na zona rural, para receber a vacina.

por Thiago Sobral – Decom/ PMP