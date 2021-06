Centro de triagem para Covid de Penedo atendeu cerca de 22 mil pessoas em um ano

Um dos maiores investimentos da Prefeitura de Penedo para enfrentar o coronavírus completa um ano de funcionamento neste sábado, 26 de junho.

Neste período, a Unidade de Referência em Síndromes Gripais atendeu 21.943 penedenses, número que equivale a mais de um terço da população do município que, segundo estimativa mais recente do IBGE, é de 63.846 pessoas até 2020.

O centro de triagem para Covid é mantido pela Prefeitura de Penedo na antiga Unidade SESI/SENAI, exclusivamente para atender a população local.

O setor de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) foi aberto logo após a retomada do transporte autorizado em Alagoas, medida que encerrou o controle municipal nas barreiras sanitárias dos acessos principais à cidade.

Somente nos primeiros cinco dias de funcionamento, o centro de triagem para Covid em Penedo registrou 169 atendimentos. A iniciativa do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes mostrou sua validade logo no mês seguinte, quando julho fechou com impressionantes 3.215 atendimentos.

O impacto da doença ainda sem vacina em meados do ano passado fez a população se cuidar. O reflexo veio na redução dos casos de contágio e morte, a ponto da Unidade de Referência ser transferida, no final do ano, para o anexo do posto de saúde da Cohab, devido a queda na procura pelo serviço.

Com a segunda onda de Covid, já durante a gestão Crescendo Com Seu Povo, a SEMS Penedo reativa o centro de triagem para Covid em seu local de origem.

Em maio deste ano, a Unidade de Referência em Síndromes Gripais registrou o seu recorde de atendimentos em um mês: 3.516. Junho ainda não terminou e o setor já ultrapassa três mil pessoas assistidas (3.020 até hoje).

A população já dispõe de vacina, com mais de 35% do público-alvo da campanha imunizado com a primeira dose em Penedo, mas as medidas de prevenção ainda precisam ser respeitadas para reduzir a disseminação do coronavírus.

