CEO e ASA empatam sem gols em Olho D’Água

CEO e ASA empataram por 0 a 0, na tarde deste domingo (17), no Estádio Edson Matias, em Olho D’água das Flores. O resultado decretou matematicamente o rebaixamento do Tricolor do sertão para o Alagoano da segunda divisão em 2022.

Com apenas dois pontos na classificação, o CEO disputa apenas mais um jogo, pela oitava rodada e só pode chegar aos 5 pontos.

Para o ASA, o empate mantém o time na sexta colocação com 7 pontos.

Nesta semana, dois jogos fecham a 7ª Rodada do Alagoano Smile. Nesta terça-feira (20), o Desportivo Aliança recebe o CSA, às 20h, no Estádio da UFAL.

Na quarta-feira (21), o CRB encara o CSE, também às 20h, no Estádio Rei Pelé.

Fonte: FAF