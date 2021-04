CEO e Coruripe regularizam reforços para o Alagoano

Com o final de semana sem partidas pelo Campeonato Alagoano 2021, CEO e Coruripe reforçaram o seu elenco para a metade final da competição ao longo da semana. Na segunda-feira (29), o CEO regularizou o meia de 24 anos Igor Araújo. Do lado do Hulk, o nome de João Pedro Peclat foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF nesta quarta (31).

Os reforços chegam para auxiliar na parte final do estadual. Para o CEO, a situação é bem delicada, pois o time ocupa a lanterna do Campeonato Alagoano com apenas 1 ponto, e passou por uma grande reformulação recentemente. Igor Araújo é meia e tem passagens por Alvarenga de Portugal e Taboão da Serra-SP.

O novo nome do Coruripe é João Pedro Peclat, de 20 anos, o jovem atleta tem passagem apenas pela base da Linense-SP e vai para seu primeiro clube profissional. João se une aos companheiros que lutam pela permanência na primeira divisão. Hoje o Coruripe ocupa a 7ª posição, com 4 pontos ganhos, inclusive, vem de vitória sobre o próprio CEO.

Com tempo para treinar, CEO e Coruripe só entrarão em campo na semana que vem. A Alviverde joga terça-feira (6), contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, buscando se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Já a Estrela do Sertão joga somente na quarta-feira (7), dentro de casa, contra o CRB, no confronto entre o lanterna e o líder do Alagoano.

