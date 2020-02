CEO vence o CSE e deixa a zona da degola do Alagoano

O CEO venceu o CSE, por 2 a 0, neste domingo (16) e conquistou a primeira vitória no Campeonato Alagoano. Com esse resultado, o time de Olho d’Água das Flores saiu da lanterna da competição. A partida, válida pela 4ª rodada, foi disputada no Estádio Edson Matias, em Olho d’Água.

Agora o CEO soma quatro pontos na tabela do Estadual, assumindo a quinta colocação. O CSE ficou nos três pontos e caiu para a penúltima colocação. O Tricolor de Palmeira dos Índios ainda não venceu na competição. Até o momento, foram três empates e uma derrota.

Os gols da partida foram marcados por Jose, aos 17 minutos, e Everlan, aos 32 minutos, ambos da segunda etapa.

Na próxima rodada, o CEO vai enfrentar o CRB, no Rei Pelé. Enquanto o CSE vai receber o Jaciobá, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira. A Federação Alagoana de Futebol (FAF) ainda não divulgou as datas dos confrontos.

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb