Cerca de mil caixas de cigarros são apreendidas em embarcação em Piaçabuçu

Policiais da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic) apreenderam nesta quinta-feira (4), dentro de uma embarcação no Rio São Francisco, em Piaçabuçu, cerca de 1.000 caixas de cigarros contrabandeados. Ninguém foi preso.

De acordo com o delegado Gustavo Xavier, responsável pela operação, a mercadoria pode ter sido contrabandeada do Suriname.

A tripulação da embarcação, que estava atracada no leito do rio, não foi localizada. Os documentos encontrados serão analisados pela polícia.

A embarcação tem número de inscrição do estado do Pará, onde, segundo a polícia, os criminosos fazem a distribuição de cigarros falsificados para os estados no Nordeste.

Fonte: G1/AL