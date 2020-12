Chapecoense vence mais uma e mantém liderança na Série B

Na noite desta segunda-feira (28), a Arena Condá foi o palco do último jogo da Chapecoense na temporada de 2020 e da 17ª vitória do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Contra o Paraná, em partida válida pela 31ª rodada do torneio, a equipe de Santa Catarina não teve maiores dificuldades para conquistar os três pontos e retomar a liderança, perdida depois da vitória do América (MG) sobre o CRB (AL) no sábado (26).

Antes dos dez minutos, o Verdão do Oeste já tinha criado duas grandes chances. A primeira, aos cinco, com Mike pegando um belo chute no rebote de um escanteio. Aos oito, a rede até balançou. O atacante Paulinho Moccelin fez. Só que o árbitro Grazianni Maciel Rocha deu falta do meia Anderson Leite no volante paranaense Philipe Maia.

O lance gerou muitas reclamações dos catarinenses. Mas a Chapecoense não baixou o ritmo e abriu o placar logo na sequência. Aos 14, Busanello recuperou uma bola quase perdida no lado esquerdo e Anderson Leite não perdeu a chance já quase dentro da pequena área. Aos 34, quase outro dos anfitriões. De novo pela esquerda, Paulinho Moccelin cruzou, mas dessa vez Anderson Leite chegou atrasado. A próxima chance, três minutos depois, foi bem concluída. O lateral-direito Matheus Ribeiro bateu cruzado. O goleiro Alisson deu rebote e o atacante Mike não perdoou.

Na etapa final, o time da casa administrou a vantagem e diminuiu um pouco o ritmo. E o Paraná até que tentou. Aos cinco, o volante Karl bateu firme da entrada da área e, depois do desvio, a bola passou muito perto. No escanteio, o zagueiro Rafael Lima mandou de cabeça mais uma bola que passou raspando o travessão. A terceira chance talvez tenha sido a melhor. Aos 22, o atacante Bruno Gomes achou Andrey na área. Ele chutou forte, mas a bola passou forte por cima do gol. Depois, os visitantes não tiveram mais forças para ameaçar. E as poucas esperanças que o Paraná ainda tinha acabaram com a expulsão do volante Kaio.

Com o resultado, a Chapecoense retomou a ponta da tabela ao chegar nos 62 pontos. Enquanto isso, o Paraná se manteve no Z4, no 18º lugar com apenas 32 pontos, a 3 do Figueirense (16º). O próximo jogo dos catarinenses será em casa no domingo (3 de janeiro) contra o Brasil de Pelotas. O Paraná também joga em casa, mas contra o Botafogo de Ribeirão Preto na segunda-feira (4).

Fonte: Agência Brasil