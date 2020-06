Chega a 63 o número de casos confirmados de Covid-19 em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo divulgou o boletim Covid-19 desta quinta-feira, 04 de junho. Os dados apontam 150 pessoas sendo monitoradas, 77 suspeitas de contaminação descartadas, cinco casos suspeitos, onze recuperados, 63 confirmados e dois óbitos.

A SEMS Penedo informa ainda que, a partir de hoje, o boletim Covid-19 será atualizado com base nos dados da pasta, exceto a confirmação de óbitos.

A opção de divulgar os demais casos relacionados com a pandemia do Novo Coronavírus, sem depender da publicação nos relatórios da Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), torna o acompanhamento da evolução dos quadros mais próximo da realidade diária do município.

Portanto, não se trata de erro e muito menos manipulação de dados a diferença que há entre os boletins Covid-19 da SEMS Penedo e da Sesau desta quinta, 04.

A instância estadual ainda registra 47 casos confirmados da doença em Penedo, mas a SEMS já comprovou – por meio de teste – a ocorrência de 63 pessoas contagiadas por coronavírus no município.

O boletim que informa a localização das áreas com pessoas infectadas, por bairro ou povoado, também foi atualizado. Os dois setores que concentram o maior número de casos confirmados estão na parte alta de Penedo, os bairros Dom Constantino (16) e Santa Luzia (16).

Confira a distribuição no quadro abaixo

