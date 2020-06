Chega ao fim namoro da mãe de Neymar com modelo

O namoro entre Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, e o modelo Tiago Ramos chegou ao fim, de acordo com informações do ‘Extra’ e confirmada pela assessoria de imprensa do jogador.

Segundo a reportagem, as inúmeras polêmicas envolvendo o nome de Tiago acabou fazendo com que Nadine colocasse um ponto final no relacionamento. “Ela está muito assustada”, disse uma fonte ao ‘Extra’.

Na semana passada dois episódios ajudaram o relacionamento a chegar ao fim de maneira mais rápida. Primeiro, Tiago foi levado a um hospital em Santos após se envolver em um incidente doméstico. Depois, um áudio de Neymar e seus ‘parças’ xingando o modelo ganhou grande repercussão, expondo ainda o namoro de Nadine.

Fonte: Gente