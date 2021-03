Chegada de novos respiradores garante abertura de mais 40 leitos de UTI para Covid

O governador Renan Filho anunciou, na tarde deste sábado (13), que até a próxima quinta-feira (18) serão abertos em Alagoas mais 40 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivos para o tratamento da Covid-19. A abertura será possível após o envio pelo Ministério da Saúde de 40 respiradores que chegaram ao estado na noite de sexta-feira (12). Dessa forma, o Estado terá um total de 350 leitos deste tipo, criados exclusivamente para enfrentar a pandemia.

Acompanhado dos secretários da Saúde, Alexandre Ayres; do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques; e da deputada federal Tereza Nelma, Renan Filho inspecionou os novos respiradores, armazenados no Almoxarifado da Assessoria Técnica em Equipamentos da Saúde e Patrimônio (ATESP), no bairro do Farol, em Maceió.

“Com esses 40 novos respiradores que recebemos e com os monitores multiparâmetros, que o Estado adquiriu com os próprios recursos, nós vamos, durante essa semana, até quinta-feira, abrir 40 novos leitos de UTI em Alagoas, chegando ao total de 350 leitos de UTI exclusivos para tratar Covid”, anunciou Renan Filho.

Os 40 novos leitos de UTI serão assim distribuídos: 11 no Hospital Chama, em Arapiraca; 05 no Hospital Santa Rita, em Palmeira dos Índios; 05 no Hospital Clodolfo Rodrigues, em Santana do Ipanema; 10 no Hospital Metropolitano, em Maceió; e 09 distribuídos entre a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Veredas, também na capital.

“Para que o alagoano tenha noção do que isso representa, Alagoas tinha, antes da pandemia, 180 leitos de UTI. Agora tem os mesmos 180 mais 350 que instalamos durante a pandemia do coronavírus, num trabalho gigantesco feito pela Secretaria de Saúde”, ressaltou Renan Filho.

Alexandre Ayres afirmou que, com a chegada dos novos respiradores, o Governo do Estado vai acelerar ainda mais a assistência à população. “O trabalho tem sido muito cansativo, exaustivo para todos os profissionais de saúde, mas a gente está firme no enfrentamento e conta com a colaboração da população: usando máscara e evitando as aglomerações”, disse o secretário de Saúde.

Renan Filho agradeceu a interlocução junto ao Ministério da Saúde para a aquisição dos novos respiradores feita pela deputada Tereza Nelma e ao presidente da Câmara, Arthur Lira. “Nossa deputada é coordenadora da bancada federal alagoana em Brasília, uma coordenadora guerreira, batalhadora e defensora da saúde pública, que está nos ajudando e muito nesse momento”, destacou.

“A ação efetiva do Governo do Estado no combate à pandemia em Alagoas é notada em todo o Brasil. Parabéns, governador; parabéns, secretário pela sua agilidade, pelo seu compromisso com o povo alagoano”, declarou a deputada, para depois reforçar o apelo aos cidadãos. “Fiquem em casa, usem máscara, usem o álcool gel; vamos nos proteger para que a gente consiga continuar vivendo e combatendo essa pandemia”, disse Tereza Nelma.

Reunião

Mais cedo, Renan Filho se reuniu, por meio de videoconferência, com os demais governadores do Nordeste. Eles decidiram que vão adquirir 36,9 milhões de doses da vacina russa Sputnik V para reforçar Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19.

“Ficou definido que os Estados vão, até quarta-feira (17), assinar o contrato para a compra da vacina russa Sputnik. O Ministério da Saúde garantiu que tem, também, interesse em comprar e que, até quarta, trabalhará firme para promover a compra. Se o Ministério estiver pronto até quarta, fará a compra diretamente; senão, os Estados vão comprar e o Ministério fará a restituição. Essas vacinas serão utilizadas para fortalecer o Plano Nacional de Imunização”, explicou Renan Filho.

Fonte: Agência Alagoas